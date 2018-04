Conti pubblici | Fmi rivede al rialzo la crescita italiana ma avverte | “Incertezza

Pubblicità Web : Sixth Continent lancia il Barter-Pay-per-Sale : Milano , askanews, - Una proposta fortemente innovativa in grado di scardinare i classici modelli del Pay-per-View e Pay-per-Click tipici del mondo on line: è il Barter-Pay-per-Sale, la formula ...

L'Italia deve dire all'Unione Europea cosa fare con i Conti pubblici : Il nuovo governo non decolla. Ma per fine aprile Bruxelles vuole le linee programmatiche. E più si attende più la manovra rischia di diventare salata

Ape - via alle domande per avere il prestito dalle banche : come andare prima in pensione salvaguardando i Conti pubblici : Gran parte in questa triste prospettiva l'hanno i versamenti altalenanti dovuti a un mondo del lavoro basato sempre più sul precariato e la frammentazione. Anche da qui la necessità per lo Stato di ...

Usa : Cbo lancia allarme Conti pubblici - rischio crisi bilancio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Conti pubblici - Bruxelles chiede a Italia rispetto target fiscali - riduzione deficit e debito : Bruxelles, spiega il Vicepresidente dell'esecutivo comunitario, sarà invece flessibile sui tempi per ricevere da Roma il Documento di economia e finanza , DEF, . " Il 30 aprile è la deadline normale ...

Conti pubblici - la UE avverte l'Italia : "Rispetti i target di bilancio" : L'Unione Europea ha lanciato un nuovo monito all'Italia riguardo i Conti pubblici. Il vice presidente della Commissione Valdis Dombrovskis, ha infatti avvertito il nostro paese che è fondamentale il rispetto del target di bilancio, nonché che faccia ogni sforzo possibile per la riduzione di deficit e debito. Un invito forte, che Dombrovskis ha fatto a margine del Workshop Ambrosetti. Ha inoltre preannunciato che le valutazioni degli sforzi che ...

Conti pubblici - la Ue all'Italia : "Si attenga ai target di bilancio" : E, mentre fonti del ministero dell'economia mettono subito in chiaro che la correzione del Conti è 'la stessa prevista dal governo' , Matteo Salvini non si fa problemi a far presente all' Unione ...

Il memento di Bruxelles sui Conti pubblici piomba sul delicato stallo politico italiano : Il memento di Bruxelles sui conti pubblici piomba sullo stallo politico italiano, accompagnato dallo spettro della manovra correttiva. Dalla cornice del Workshop Ambrosetti di Cernobbio il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ricordato all'Italia l'importanza "fondamentale" del rispetto dei "target fiscali" e l'aspettativa della Commissione che "il Paese migliori strutturalmente il suo budget dello 0,3% del Pil. Le ...

Conti pubblici - Dombrovskis : per Italia flessibilità limitata : ... spiega Dombrovskis in un'intervista sulla Stampa, sarà invece flessibile sui tempi per ricevere da Roma il Def, il documento di economia e finanza. "Il 30 aprile è la deadline normale - sottolinea ...

Conti pubblici - Dombrovskis : per Italia flessibilità limitata : Roma, 7 apr. , askanews, L'Italia avrà un margine di manovra 'limitato' per ottenere dall'Unione Europea nuova flessibilità sui Conti pubblici. Lo afferma il vicepresidente della commissione Ue, ...

Istat : segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia : prudenza sui Conti pubblici : Istat: segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia: prudenza sui conti pubblici Bankitalia precisa che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto e per questo “una politica di bilancio prudente è nell’interesse dell’Italia” continua a leggere

Istat : segnali di una lieve frenata dell'economia | Bankitalia : prudenza sui Conti pubblici : Bankitalia precisa che l'obiettivo non è stato ancora raggiunto e per questo "una politica di bilancio prudente è nell'interesse dell'Italia"

Enti pubblici - la Corte dei Conti interviene sull’inconferibilità dell’incarico : La Procura regionale aveva chiesto la condanna, del Direttore Generale e del Sindaco di un Comune, al risarcimento del danno cagionato all’Ente in relazione alla nomina nelle funzioni del primo, di un funzionario in (presunta) situazione di inconferibilità dell’incarico e consequenziale assenza dei requisiti di legge. La nomina in questione era venuta in essere ad esito di un procedimento di selezione delle candidature pervenute in risposta ad ...

Il vincolo del Quirinale ai partiti su regole europee e Conti pubblici : ... di un'auspicabile maggioranza a individuare una strada percorribile per rendere realizzabili le promesse della campagna elettorale, segnalerà il bisogno di un compromesso tra politica ed economia. ...