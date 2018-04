leggioggi

: #Concorsi Online i bandi per l’assunzione di 510 funzionari tributari, 120 funzionari tecnici (di cui 2 assunti con… - Agenzia_Entrate : #Concorsi Online i bandi per l’assunzione di 510 funzionari tributari, 120 funzionari tecnici (di cui 2 assunti con… - LeggiOggi_it : Concorso Agenzia Entrate, pubblicati i bandi per 650 posti - - giorgiocrippa : Sell out dei prodotti, brand awerness e engagement con il concorso promosso di Wilkinson Italia! La recensione… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato ilper 650, in particolare sono stati indettiper i seguenti: 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria (Scarica il bando) 118 funzionari tecnici (Scarica il bando) 2 unità da destinare agli uffici della Dr Valle d’Aosta (Scarica il bando) 20 esperti in analisi statistico-economiche (Scarica il bando). Requisiti perPer partecipare i candidati dovranno essere in possesso di: laurea o diploma di laurea, cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego. Come presentare domanda per ili candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione solo per via telematica su www.510trib.it entro e non oltre le 23.59 del 17 ...