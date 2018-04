Concorsi per psicologi e insegnanti : scadenza fino al 15 maggio 2018 : Con scadenza fino al 15 maggio 2018, sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati tre Concorsi pubblici per la selezione e la successiva assunzione di psicologi e insegnanti presso vari enti della PA. A seguire, i requisiti richiesti e le modalità di invio domanda. Concorsi pubblici per psicologi L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio, nell'ambito del progetto denominato ...

Concorsi Campania per 60.000 persone : come prepararsi : A breve in Campania sono previsti molti pensionamenti e per questo motivo è previsto un megaconcorso per coprire questi posti vacanti, ben 60.000. I profili sono svariati e i posti da ricoprire sono per tutta la Campania. La Regione, in accordo con il Ministero della Funzione Pubblica con il quale ha sottoscritto un protocollo d'intesa, ha programmato una serie di corsi - Concorsi su base regionale; una volta svolto il concorso, verrà stilata ...

Concorsi pubblici - 10 posti per differenti ruoli : scadenza fino a maggio 2018 : Diamo nuove informazioni per chi è alla ricerca di bandi e Concorsi pubblici, in scadenza fino a maggio 2018. Due le selezioni pubbliche rivolte al ruolo di assistente sociale, psicologo, educatore, sociologo e bibliotecario. Concorso città di Paola il comune di Paola, della provincia di Cosenza, ha indetto un procedura selettiva per il conferimento di 9 incarchi, nell'ambito del servizio politiche sociali, di cui sei assistenti sociali, uno ...

Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac : Tali prove avranno ad oggetto 3 quesiti, a risposta aperta, sul diritto amministrativo; della navigazione " parte aeronautica; dell'UE, regolamenti e altra normativa dell'UE- elementi di economia dei ...

Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac : In questo mese di aprile sono stati pubblicati molti Concorsi dedicati ai laureati in legge ed economia. Vediamo quindi quelli più importanti, indicando requisiti, prove d’esame e la scadenza nel mese di aprile. Bandi Corte dei Conti, Miur e altri Concorsi Incominciamo da quello della Corte dei Conti per 25 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti. C'è tempo fino al 30 aprile per candidarsi. La domanda di ...

Concorsi pubblici Sanità : bandi per CPS e OSS - dal 12 al 30 aprile 2018 : Il mese di aprile si apre all’insegna di numerosi Concorsi pubblici nell’ambito sanitario, e più precisamente rivolti a figure professionali quali CPS, OSS, Fisioterapisti, Ostetriche, Tecnici di laboratorio, Autisti di ambulanza ed Infermieri. Tutti i Concorsi prevedono la selezione dei candidati tramite titoli ed esami e un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Inoltre, per potervi accedere, occorre seguire le modalità e i requisiti ...

Concorsi per 230 laureati al Ministero dell'Economia : laurea magistrale , LM, , in Scienze dell'Economia , LM-56, ; Finanza , LM-16, ; Scienze delle pubbliche amministrazioni , LM-63, ; Relazioni internazionali , LM-52, ; Scienza della politica , LM-62, ...