Concorsi Interpreti e Traduttori | inoltro CV a maggio 2018

(Di martedì 17 aprile 2018) Procediamo con ulteriori aggiornamenti riguardanti il mondo del lavoro VIDEO. Si annuncia che sulla Gazzetta Ufficiale N. 30 del 13 aprilesono stati divulgati alcuni bandi di concorso pubblico per l'assunzione di nuovi profili qualificati. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di ConcorsoL'Orientale Universita' degli Studi di Napoli ha bandito ben 3 bandi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di 1 posto in funzione di Esperto e Collaboratore Linguistico di Lingua Madre Hindi, 1 con la nomina di Esperto e Collaboratore Linguistico di Lingua Madre Francese e 1 in qualita' di Esperto e Collaboratore Linguistico di Lingua Madre Giapponese, da collocare al Centro Linguistico di Ateneo Universita' l'Orientale con l'obiettivo di giungere alla stipula di un contratto di lavoro subordinato, part time a tempo ...