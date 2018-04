Comunali | a Vicenza il centrodestra si spacca | e il candidato a sindaco si ritira

meteoweb.eu

: Elezioni comunali, Mantovani ritira candidatura a sindaco: 'Nessun senso continuare' - zanon_alessio : Elezioni comunali, Mantovani ritira candidatura a sindaco: 'Nessun senso continuare' - cavalent : #POLITICA LE #COMUNALI A #VICENZA ECCO CHE SUCCEDE NEL #CENTRODESTRA NEL #CENTROSINISTRA E NEI #5STELLE - enricopigato : Elezioni comunali, a Vicenza Mantovani ritira la candidatura -

(Di martedì 17 aprile 2018), 17 apr. (AdnKronos) – Ilveneto siin vista delle elezioni: l’alleanza tra Lega e Forza Italia si è conclusa di fatto oggi con l’ufficializzazione del ritiro deldi Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i vertici regionali dei due partiti, il segretario veneto del Carroccio Gianantonio Da Re spiega all’Adnkronos che “dopo giorni e giorni di veti incrociati all’interno di Fi si è giunti oggi all’epilogo con il ritiro della candidatura di Mantovani. Adesso in Fi stanno pensando a qualchealternativo, ma è troppo tardi. Per questo, noi sosterremo ildelle liste civiche Francesco Rucco, che non è ‘ildella Lega’, ma è l’unica candidatura competitiva possibile che rappresenta oggi il...