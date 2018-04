Commercio estero | Mipaaf | a febbraio export agroalimentare +3%

Commercio estero - torna un saldo attivo nei conti dell'Italia con l'estero : Teleborsa, - A febbraio 2018 il saldo commerciale dell'Italia con il resto del mondo è in surplus per 3,1 miliardi di euro , rispetto al rosso di 87 milioni registrati nel mese precedente e al +1,9 ...

Commercio estero - tensioni commerciali penalizzano Made in Italy negli USA : Le tensioni commerciali sui dazi si ripercuotono sulle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei ...

Saldo Commercio estero extra-Ue a 1 - 9mld : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Il surplus commerciale dell'Italia verso i paesi extra europei tocca 1,986 miliardi di euro a febbraio 2018, in aumento rispetto allo stesso mese del 2017 , +1,71 miliardi, . Lo ...

Commercio estero : a febbraio export extra-Ue -2 - 5% - import +1 - 1% su mese : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Nello scorso febbraio, rispetto al mese precedente, il Commercio estero extra Ue mostra esportazioni in calo (-2,5%) mentre le importazioni sono in aumento (+1,1%). La flessione congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue, coinvolge quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie. Particolarmente intensa per l’energia (-12,7%), i beni di consumo non durevoli (-6,6%) e i beni di consumo durevoli ...

Commercio - Coldiretti : “Record di cibo italiano all’estero - +12.8% nel 2018” : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che a gennaio 2018 superano per la prima volta i 2,5 miliardi di euro per effetto di un incremento del 12,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Commercio estero nel 2018. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea ...

Commercio estero : interscambio Italia-Germania record a 121 mld - +7 - 6% : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Il volume dell’interscambio commerciale tra Italia e Germania ha toccato un nuovo record nel 2017, a quota 121,2 miliardi di euro, con un aumento del 7,6% rispetto al 2016. Secondo i dati Istat, lo scorso anno le esportazioni italiane verso la Germania hanno toccato quota 55,9 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2016, mentre il valore delle importazioni si è attestato a 65,3 miliardi di euro, ...

Commercio estero : disavanzo a -87 mln : ANSA, - ROMA, 19 MAR - A gennaio 2018, fra esportazioni e importazioni si registra un disavanzo commerciale di 87 milioni, sintesi del surplus realizzato negli scambi verso l'area Ue , +439 milioni, e ...

Commercio estero : a gennaio export +2 - 7% - import +3 - 1% su anno : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – A gennaio si registra in termini tendenziali, un aumento significativo sia dell’export (+9,5%) sia dell’import (+7,8%), entrambi determinati principalmente dalla sostenuta crescita dell’interscambio con l’area Ue. Al netto delle differenze nei giorni lavorativi (22 a gennaio 2018 contro 21 di gennaio 2017), l’aumento risulta più contenuto: +2,7% per l’export e +3,1% per ...

Dazi - Draghi : mosse unilaterali sul Commercio estero sono 'pericolose' - : Il presidente Bce definisce "più forte del previsto" la crescita dell'Eurozona. E sul voto del 4 marzo avverte: "Instabilità protratta nel tempo potrebbe minacciare fiducia" verso l'Italia. Intanto ...