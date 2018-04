Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali. Nel triennio successivo all’entrata in vigore della liberalizzazione (2012-2015) si sono registrate circa 74.000 chiusure di piccole e medie imprese commerciali, mentre c’è stato un spostamento del 3,3 per cento ...

Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – “La Regione del Veneto non intende restare in posizione di attesa per quanto riguarda la modifica della disciplina statale degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali”. Dopo aver chiesto nelle scorse settimane un atto di impegno in questo senso a tutti i parlamentari veneti eletti dopo la recente tornata elettorale, l’assessore regionale allo sviluppo economico e al ...

Commercio : assessore Veneto - rivedere normativa su aperture festivi : Venezia, 8 apr. (AdnKronos) – ‘Siamo all’inizio di una nuova legislatura per il Parlamento Italiano e mi sento in dovere, in qualità di assessore allo Sviluppo Economico di questa Regione, di informarvi e condividere un importante obiettivo etico oltre che economico che ritengo non possa mancare dall’agenda dei parlamentari veneti neo eletti e di quelli che, proseguendo la loro attività istituzionale, porteranno avanti ...

Commercio : assessore veneto - limitare apertura negozi nei giorni festivi : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – La Regione del veneto ripropone in maniera forte la battaglia per modificare in Italia la disciplina degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali. Lo ha annunciato l’assessore regionale allo sviluppo economico e al Commercio Roberto Marcato che ha fatto il punto oggi a Venezia sulla materia e sulle prossime iniziative che saranno portate avanti, in particolare la presentazione di ...

La Raggi perde un altro pezzo Lascia l'assessore al Commercio Roma - che cosa accade nella giunta : La giunta di Roma guidata da Virginia Raggi perde un altro pezzo, e continua così la morìa di assessori capitolini. Anche l'assessore al Commercio Adriano Meloni, infatti, Lascia l'incarico Segui su affaritaliani.it