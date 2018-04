Come se non fosse Siria

L’orso russo Tim - umiliato e usato Come un pupazzo : emblema di un paese che non si è ancora evoluto : Un orso obbligato ad applaudire e tenere in mano un pallone da calcio: questo è lo spettacolo macabro messo in scena dalla Russia che dimostra come alcuni esseri umani ancora non si siano evoluti quanto altri.Continua a leggere

Infezioni dell’orecchio : nonostante gli antibiotici - resistono complicazioni neurologiche gravissime Come meningite e ascesso cerebrale : Mentre gli antibiotici hanno ridotto notevolmente i pericoli delle Infezioni dell’orecchio, resistono ancora gravi complicazioni neurologiche, come perdita dell’udito, paralisi facciale, meningite e ascesso cerebrale, secondo un rapporto pubblicato nella rivista Current Neurology and Neuroscience Reports. L’otite media si verifica quando un’infezione da raffreddore, allergia o delle vie respiratorie superiori porta all’accumulo di pus e muco ...

Leopoldo Mastelloni/ “Non voglio finire Come Isabella Biagini”. L'attore chiede l'intervento dello Stato : Leopoldo Mastelloni, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha parlato della morte di Isabella Biagini e ha anche raccontato della sua situazione economica.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:58:00 GMT)

Far Cry 5 Recensione - il Montana Come non l’avete mai visto : Confrontarsi in sede di Recensione con un titolo del calibro di Far Cry 5 potrebbe sembrare erroneamente facile nel corso delle prime battute: è uno di quei titoli che si ama o si odia per il proprio modo di essere, un fattore che nel corso degli anni - e con il succedersi dei diversi capitoli - ha creato una sorta di spaccatura nella community di giocatori. Da un lato troviamo i puristi della serie, soddisfatti dalla riproposizione (con le ...

Servizi a pagamento non richiesti : Come evitarli : Si chiamano VAS: “Servizi a Valore Aggiunto” che si attivano in abbonamento cliccando involontariamente il link verso una pagina deviata di …

Sindrome premestruale : Come non litigare con lui : Facci caso: in certi giorni del mese sei più suscettibile e le probabilità di discutere con il tuo lui impennano rispetto al solito. Facci caso un po’ di più e scoprirai che quei giorni corrispondono (in molti casi) al periodo della cosiddetta Sindrome premestruale. Ovvero a quell’ondata di sintomi fisici e psicologici che precedono l’arrivo del ciclo. E che impattano in maniera non proprio simpatica su più sfere della vita quotidiana. ...

“Deciderà da sé di che sesso è”. La scelta della coppia che non vuole influenzare il figlio sull’orientamento sessuale. La loro storia fa il giro del mondo - tra polemiche e critiche. Come lo/la stanno crescendo : nemmeno i famigliari sanno nulla della creatura : Tenetevi forte, perché questa storia potrebbe sconvolgere più di qualcuno. Siamo nel 2018, e sempre più nuove teorie sull’educazione dei più piccoli, soprattutto per quel che riguarda la loro sessualità, stanno prendendo piede. Kyl e Brent Myers, ad esempio, sono una coppia americana che ha deciso di crescere il figlio senza rivelare se sono genitori di un maschio o di una femmina. Quando parlano al bambino, che si chiama Zoomer e ...

“Ma Come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi provoca. Per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...

Usa : Casa Bianca - Comey? Disonesto e non credibile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

ULCERA “CARNIVORA” DEL BURULI - COS'È?/ Australia - epidemia misteriosa : “Non sappiamo Come si diffonde” : ULCERA “CARNIVORA” del BURULI, COS'È? In Australia è allarme epidemia: può portare a deformità e disabilità se non trattata. Negli ultimi quattro anni i casi sono aumentati del 400%(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:26:00 GMT)

Epidemia di ulcera mangiacarne - l'allarme dei medici : "Non sappiamo Come si diffonde" : Una grave forma di ulcera "mangiacarne" si sta rapidamente diffondendo nello stato di Victoria, in Australia. In un articolo pubblicato sul Medical Journal of Australia (MJA) gli esperti hanno lanciato l'allarme: la...

'La vita non è solo ed egoisticamente nostra - Come una certa cultura mediatica vorrebbe indurci a pensare' : La scienza e la tecnica giuridica, separata dai contenuti, sono uno scheletro senza vita che non serve a nulla. Il fondamento del diritto è la esistenza di una societas all'interno della quale si ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani non vuole lasciare l'Honduras : «Nella natura mi sento Come Jane» : Si avvicina la fine di questa edizione dell' Isola dei Famosi e i naufraghi si preparano a tornare in Italia. Isola, Francesca Cipriani chiude in bellezza: bagno nuda e 'frecciatine' ai naufraghi ...