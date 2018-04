Combinare chemio e immunoterapia aumenta la sopravvivenza nel tumore al polmone

wired

(Di martedì 17 aprile 2018) Non si parla di miracoli, ma sembra che siamo di fronte a uno dei maggiori successi in campo oncologico degli ultimi anni. Presentato in questi giorni al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research a Chicago e pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio Keynote-189 ha dimostrato che l’uso combinato del farmaco immunoterapico pembrolizumab e dellaterapia a base di platino nel trattamento delalnon a piccole cellule non squamoso metastatico e non mutato (nessuna mutazione riscontrata nei geni Egfr e Alk)nettamente lagenerale e quella libera da progressione della malattia. In un solo numero, la combinazione dei due approcci diminuisce il rischio di decesso del 51% rispetto alla solaterapia. Lo studio Sono 616 i pazienti coinvolti nella sperimentazione: 405 trattati con la combinazione di pembrolizumab e ...