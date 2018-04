wired

: Clairy lancia NATEDE, il suo nuovo purificatore d’aria naturale, disponibile su Kickstarter - scoopscoop6 : Clairy lancia NATEDE, il suo nuovo purificatore d’aria naturale, disponibile su Kickstarter - IamBross : Clairy lancia NATEDE, il suo nuovo purificatore d’aria naturale, disponibile su Kickstarter - MilanoCitExpo : Clairy lancia NATEDE, il suo nuovo purificatore d’aria naturale, disponibile su Kickstarter… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Due anni dopo il successo globale del primo prodotto, con oltre 2.500 prodotti venduti in più di 52 nazioni al mondo, ed un investimento da parte dell’Unione Europea per 2 milioni di Euro,, un’evoluzione del vaso che purifica d’aria con molta più tecnologia ed unstadio di filtrazione, sempre green e filter-less già in pre-ordine sulla piattaforma Kickstarter. La startup è nata poco più di 2 anni fa a Talent Garden Pordenone da 3 giovani startupper – Paolo Ganis (30), Alessio D’Andrea (29) e Vincenzo Vitiello (29) ideatori di un vaso smart che abbatte l’inquinamento domestico e che si può gestire tramite smartphone. “Siamo molto fieri di presentare al mondo intero la nostra ultima creazione” spiega, visibilmente emozionato, il CEO Paolo Ganis. “2 anni di ricerca e sviluppo hanno portato a notevoli miglioramenti,ha ora molti più sensori ed ...