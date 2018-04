Città metropolitana | minacciato l' assessore che sfida gli imboscati

La Fenice per la Città metropolitana : da lunedì 16 aprile in distribuzione i nuovi tagliandi per gli spettacoli : Gli spettacoli per i quali sono disponibili i coupon sono: 1- IL REGNO DELLA LUNA - Malibran sabato 19/05/2018 ore 19 2- L'ELISIR D'AMORE - Fenice domenica 27/05/2018 ore 15.30 martedì 29/05/...

Città metropolitana di Roma : Lavori e ordinanze su strade provinciali : Roma – Sulla S.P. 13/b Aurelia B.go San Martino II in corrispondenza del Cavalcavia n. 135 “via Boietto” su Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia ci sarà un senso unico alternato con installazione impianto semaforico . L’ordinanza avrà corso da questa mattina e verrà mantenuta per tutta la durata dei Lavori. La cui conclusione e’ prevista per il giorno 21.05.2018. Senso unico alternato con installazione di ...

1° Torneo Interscolastico calcio e pallavolo della Città metropolitana - nuova riunione : nuova riunione, questa volta allargata agli istituti scolastici di secondo grado di tutto il territorio metropolitano, per l'organizzazione del 1° Torneo Interscolastico calcio e pallavolo, maschile ...

La Regione ha deliberato di cedere 50 milioni di spazi finanziari a Comuni - Province e Città metropolitana della Sardegna. : Nuovi spazi significa più economia, più cantieri aperti, più occupati. Il tutto all'interno di un rinnovato patto di solidarietà tra livelli istituzionali, premessa indispensabile per superare la ...

PALAZZO DEI LEONI Rete dei Teatri della Città metropolitana di Messina : "Rete di Teatri della Città Metropolitana" mira alla circuitazione degli spettacoli, dei servizi, punta alla valorizzazione delle attività culturali per generare indotto sul territorio. Il Teatro ...

Nota dell’Assostampa Catania su incarichi gratuiti Città metropolitana di Catania : “Non è accettabile che un ente pubblico disponga atti di assunzione di giornalisti a titolo gratuito e non è etico

Città metropolitana : Milano - Purcaro nominato nuovo segretario generale : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Il sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, ha nominato nuovo segretario generale della Città metropolitana di Milano, Antonio Sebastiano Purcaro. Già segretario generale della Provincia di Bergamo, 49 anni, Purcaro è laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza. Ha ricop

Venezia - la Città metropolitana si tinge di verde-blu : cappotto centrodestra all'uninominale : Vince in tutti i collegi. Alla Camera: Andreuzza, Brunetta, Fogliani, Coin. Il Movimento 5 stelle primo partito a Venezia

Domenica 4 marzo 2018 ingresso gratuito nei Musei civici per i residenti a Roma e nel territorio della Città metropolitana : Anche il 4 marzo, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi è gratuito per i residenti a Roma e nella Città metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, come prima Domenica del mese, il percorso ...

Maltempo - Città metropolitana di Roma : “Attivo il sistema di gestione delle emergenze” : “Gli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale sono a lavoro per pianificare e mettere in atto tutte le misure organizzative, di monitoraggio e pronto intervento, volte a fronteggiare le possibili situazioni di emergenza che, data l’allerta meteo prevista, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni, non solo negli edifici scolastici, ma su tutte le infrastrutture, a partire dalle strade”. Lo comunica in una nota la ...