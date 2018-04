vanityfair

: Cinquanta arresti cardiaci in sei giorni. Katia salva con un'operazione da record - infoitsalute : Cinquanta arresti cardiaci in sei giorni. Katia salva con un'operazione da record - infoitsalute : Cinquanta arresti cardiaci in 6 giorni, salvata da un'operazione da record -

(Di martedì 17 aprile 2018) In sei, mamma di 31 anni, è riuscita arsi nonostante la sua situazione fosse disperata. Per Pasqua, era andata in vacanza a Napoli con il marito e la figlia di tre mesi, e improvvisamente si è sentita male. È stata rianimata, ma quando ancora era all’Ospedale del Mare per accertamenti, ha avuto altri, uno dopo l’altro. Il suo cuore si fermava ogni 15 minuti, come ha raccontato il Corriere della Sera. Dal 31 marzo al cinque aprile è successo benvolte: i medici hanno deciso di trasferirla al Policlinico di San Donato, a Milano, doveè arrivata a bordo di un aereo militare. A Milano è il professor Carlo Pappone, responsabile dell’unità di Aritmologia clinica ed elettrofisiologia del Policlinico, a operare la donna. «La grave aritmia diè una fibrillazione ventricolare provocata da alcune cellule impazzite ...