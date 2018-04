Cina - PIL ancora in crescita ma sotto le attese : Si conferma in crescita il PIL cinese . I dati, diffusi nella notte italiana dal National Bureau of Statistics China, attestano una crescita dell'economia cinese nel primo trimestre 2018 dell'1,4%, dopo l'1,6% del mese precedente . Non rispettate le previsioni degli analisti che erano per un incremento del PIL dell'1,5%. Costante il rilevamento ...

Cina - Pil oltre attese degli analisti : 7.36 Nel primo trimestre 2018, il Pil della Cina è cresciuto del 6,8%,mantenendo lo stesso passo degli ultimi 3 mesi del 2017 e facendo meglio delle attese medie degli analisti, che prevedevano un a +6,7%. La crescita è sostenuta dalla spinta degli investimenti nel settore immobiliare e dai consumi, che hanno portato il Prodotto interno lordo ben oltre l'obiettivo del 6,5% fissato dal governo centrale per il 2018.

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel sempre sempre in vetta - Lewis Hamilton si avviCina : L’ottavo posto del GP della Cina costa punti importanti a Sebastian Vettel (Ferrari). Il teutonico della Ferrari, speronato da Max Verstappen (Red Bull), è marcato stretto da Lewis Hamilton e la lotta per l’iride si fa sempre più incerta. Classifica Mondiale piloti 2018 DOPO IL GP DELLA CINA 2018 1.Sebastian Vettel (Ferrari) 54 punti 2.Lewis Hamilton (Mercedes) 45 punti 3.Valtteri Bottas (Mercedes) 37 ...

Formula 1 in Cina : ecco come si guida a Shanghai - le istruzioni dei piloti : Dopo il Gran Premio in Bahrain, la Formula 1 arriva in Cina, sul circuito di Shanghai. ecco tutte le istruzioni pratiche per i piloti e i segreti della pista. Punti per il sabato: Curva 1/2 : si ...

Formula 1 - conferenza piloti Gasly GP Cina : 'Nulla contro Alonso - sono stato frainteso' : "Il GP in Bahrian è stato fantastico a livello personale, è il mio miglior risultato in F1. E' frutto del percorso iniziato da ragazzino. Per il team, invece, è il segnale che abbiamo intrapreso la ...

Max Verstappen - F1 GP Cina 2018 : “Non cambierò il mio stile di guida. Hamilton? Semplice dare la colpa al pilota più giovane” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa prima del GP di Cina. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero ...

Banca Mondiale alza stime Pil Cina e area Pacifico : La Banca Mondiale ha reso noto di aver rivisto al rialzo la crescita del Pil della Cina del 2018 dal 6,4% al 6,5%.