Cina | People' s Bank of China taglia tasso riserve obbligatorie banche dell' 1%

People first : persone al centro per la mediCina di domani : Per quanto tecnologica, per quanto data driven, la medicina non può dimenticare la necessità di mettere al centro le persone. “Noi cominciamo dall’ascolto del paziente, il primo tema è quello di mantenere la sua percezione di un’esperienza di salute”, ha spiegato al Wired Health Silvia Civardi, general manager di Fresenius Medical Care, realtà che si occupa della gestione di pazienti cronici. “Sappiamo che è meglio ...