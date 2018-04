Cina | niente più limiti ai capitali stranieri nelle joint venture dell’auto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) Stanno per finire i tempi delleparitetiche per le aziende automobilistiche in. Il meccanismo che da anni consente ai cinesi di acquisire know-how industriale prezioso dal resto del mondo dando in cambio manodopera a basso costo e agevolazioni fiscali subirà delle modifiche profonde, stando a quanto dichiarato in una nota dalla National Development and Reform Commission e riportato dal sito specializzato Autonews. A partire dal 2022, infatti, verrà eliminato il tetto del 50% stabilito nel 1994 al possesso di quote azionarie delleda parte dei costruttori, che potranno in questo modo entrare in maniera più “pesante” nel capitale delle stesse e avere quindi maggiore potere decisionale. La road map del cambiamento prevede un primo step nel 2020, quando verranno rimosse le restrizioni alle aziende che producono veicoli commerciali, ...