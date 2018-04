Chiusi centri massaggi cinesi Cremona | collaborazione tra Polizia di Stato | locale e Ast

Prostituzione - Chiusi tutti i centri massaggi cinesi di Cremona : Prostituzione, chiusi tutti i centri massaggi cinesi di Cremona Per la prima volta in Italia, la polizia ha prima perseguito i locali come “luoghi sospetti” e soltanto dopo i titolari, per evitare così le veloci cessioni di licenze Continua a leggere

Milano - caso Gallarate e centri Chiusi : la Prefettura smista i migranti : Sul caso si sono sollevate molte polemiche , in particolare, il sindaco di Gallarate che ha pagato il treno per Milano a 12 migranti, . Di fatto, a seguito della chiusura di alcune strutture in ...

Salvini a Torino : 'Centri sociali vanno Chiusi - pseudo insegnante licenziata' [VIDEO] : Imponenti misure di sicurezza attorno al Teatro Nuovo di Torino , dove alle 21 è iniziato il comizio elettorale di Matteo Salvini . Poliziotti in assetto antisommossa presidiano le strade di accesso ...

La maestra ai poliziotti : "Dovete morire". Matteo Renzi : "Deve essere licenziata. Alcuni centri sociali andrebbero Chiusi" : Durante gli scontri a Torino tra antifascisti e Casapound, una donna è stata ripresa mentre urlava contro le forze dell'ordine. "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", si ascolta nel filmato dove lei appare in prima linea di fronte a un corteo. La donna in questione è Lavinia Flavia Cassaro, maestra senza classe di Torino, e sul suo comportamento si è espresso anche Matteo Renzi: "Deve essere licenziata"."Che schifo, ...

Berlusconi sui centri sociali : "Vanno indagati e Chiusi" : L'obiettivo è portare la crescita al 3% e oltre, con la flat tax faremo ripartire l'economia'. Per Renzi alla flat tax può credere chi crede in Babbo Natale. 'Babbo natale? Qualcosa di vero c'è, ...

Silvio Berlusconi - dopo gli scontri tra antifascisti e polizia : 'Alcuni centri sociali vanno Chiusi' : L'ultimo sabato utile per i comizi elettorali è stato monopolizzato dalle notizie di scontri tra polizia e manifestanti dei centri sociali, intenzionati a impedire che si svolgessero le manifestazioni ...

La linea dura di Berlusconi : I centri sociali vanno indagati e poi Chiusi : "Era tanto tempo che non si vedevano queste cose". Ai microfoni di TgCom24, Silvio Berlusconi attacca duramente gli antagonisti che oggi sono scesi in piazza a Milano. "Sono tornate ad esserci dimostrazioni di piazza dei centri sociali che hanno come vittime i nostri agenti e carabinieri che, oltretutto, sono persone trattate male dallo Stato perchè non hanno una adeguata ricompensa per quello che fanno e hanno ...