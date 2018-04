Chiavari e il Parco dell' Aveto tra i protagonisti di Euroflora

Da Chiavari fino al Parco dell’Aveto - in sinergia con Euroflora : Durante Euroflora, la spettacolare manifestazione florovivaistica in programma dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi, il Comune di Chiavari allestirà un’area verde di più di 200 mq, che prenderà spunto dal giardino tipico ligure della casa colonica. Un omaggio al meraviglioso Parco Botanico di Villa Rocca, che in occasione dell’evento aprirà le sue porte ai visitatori di Euroflora, consentendo l’ingresso gratuito a tutti ...