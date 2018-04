ChiamaTutti 500+ di CoopVoce offre 500 minuti | 500 SMS e 3 GB di internet a 7 euro mese

CoopVoce ChiamaTutti 500+ : 500 minuti - 500 SMS e 3 GB di internet a 7 euro al mese - anche per i già clienti : È in arrivo (anche per i già clienti) la ChiamaTutti 500+ di CoopVoce: chi l'attiverà dal 16 aprile al 31 maggio riceverà 500 minuti verso tutti, 500 SMS verso tutti e 3 GB di internet sulla rete 4G di TIM a 7 euro al mese per sempre L'articolo CoopVoce ChiamaTutti 500+: 500 minuti, 500 SMS e 3 GB di internet a 7 euro al mese, anche per i già clienti proviene da TuttoAndroid.