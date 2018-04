Chiamano il bambino Jihad | il giudice gli fa cambiare il nome

ilgiornale

: Francia, chiamano bimbo 'Jihad' ma tribunale cambia il nome in 'Jahid' - SkyTG24 : Francia, chiamano bimbo 'Jihad' ma tribunale cambia il nome in 'Jahid' - De_Sand21 : RT @SkyTG24: Francia, chiamano bimbo 'Jihad' ma tribunale cambia il nome in 'Jahid' - marisavillani : RT @SkyTG24: Francia, chiamano bimbo 'Jihad' ma tribunale cambia il nome in 'Jahid' -

(Di martedì 17 aprile 2018) È a causa del terrorismo internazionale che unche di per sé avrebbe un significato spirituale è diventato sinonimo di "guerra santa" e delle operazioni terroristiche di quei gruppi, da al-Qaida al sedicente Stato islamico (Isis) che giustificano con la religione i loro attacchi in giro per il mondo. È per questo che undi Tolosa ha costretto i genitori di unnata ad agosto dello scorso anno a cambiargli: non più "", ma piuttosto "Jahid".A ottobre dello scorso anno il comune di Tolosa aveva presentato ricorso, dopo che la famiglia di origini arabe aveva deciso di dare quelal. La tesi della municipalità era che in un contesto segnato - anche in Francia - da più di un atto di terrorismo, il significato originale del, che indica lo "sforzo", la "lotta" del singolo, piuttosto che la lotta armata, venisse a perdersi. E ora "nell'interesse del ...