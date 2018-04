Chi sta vincendo la sfida Cina-Stati Uniti sulle startup? Basta contare gli «unicorni»

“Basta - dammi il cellulare”. A 12 anni perde la testa di fronte al sequestro del telefonino. E - sotto gli ocChi del padre - compie un gesto folle e sconsiderato. L’Italia a bocca aperta di fronte a questa storia dal finale ancora più assurdo : Sull’opportunità di lasciare in mano a dei bambini in età ancora non adulta un cellulare, e sul come consentire loro di gestire l’accessorio, le discussioni negli ultimi anni sono state quasi infinite. Di sicuro, però, la dipendenza dal telefonino può scatenare reazioni alle volte davvero imprevedibili, come accaduto a questa famiglia del Salento che ha visto di colpo la giornata rischiare di precipitare verso una tragedia ...

CucChi : note su stato salute modificate : ANSA, - ROMA, 17 APR - Due note di servizio dei carabinieri, circa lo stato di salute di Stefano Cucchi subito dopo l'arresto, modificate nel contenuto o potenzialmente false. E' quanto emerso oggi in ...

Meghan Markle e il principe Harry - il primo appuntamento è stato al buio : «Continuava a Chiedermi se fosse carino» : Il primo appuntamento tra Meghan Markle e il principe Harry è stato al buio: nessuno dei due sapeva con chi sarebbe uscito. A rivelarlo è stato un inedito della biografia della futura...

Caso CucChi - processo ai cinque carabinieri : "Modificate le note sullo stato di salute" : Due militari ascoltati come testimoni nel processo per la morte del geometra romano deceduto all'ospedale Pertini il 22 ottobre del 2009 sei giorni dopo essere...

Siria - Gentiloni : «Armi Chimiche inaccettabili - risposta Usa è stata motivata e mirata» : «Non possiamo accettare che si torni, un secolo dopo la Grande guerra, all'uso delle armi chimiche»; «credo che la risposta di tutti noi unanime sia molto semplice». Lo ha...

“Beccati!”. Con Chi sta Cristina. Dopo la rottura con Fabio Fulco - la Chiabotto sembrava inconsolabile - ma adesso l’aria è cambiata. Eccola in atteggiamenti molto intimi con la sua nuovissima fiamma (uno che vi stupirà) : La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti di sasso. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembravano inossidabili, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. L’ex miss Italia da principio aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma Dopo le dichiarazioni dell’attore napoletano, anche lei ha deciso di dire la sua. Un mese fa nel salotto di Verissimo ha aperto il ...

SIRIA - RUSSIA : “A DUMA LABORATORIO ChiMICO DEI RIBELLI”/ Ispettori Opac - Putin a Francia “basta interferire” : SIRIA, Ispettori Opac a DUMA: scontro RUSSIA-Usa-Francia, "basta interferire in ricerche". Cremlino, "a DUMA LABORATORIO di armi chimiche dei ribelli": ultime notizie e scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:22:00 GMT)

Scherma - Europei Under23 : Eloisa Passaro conquista l’argento nella sciabola - Guillaume BianChi si ferma ai piedi del podio nel fioretto : La terza giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) regala la quinta medaglia all’Italia con l’argento di Eloisa Passaro nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dalla sciabola femminile dove Eloisa Passaro è stata protagonista di un grandissimo torneo, dove si è arresa solo in finale alla russa Valeriya Bolshakova, che ha battuto l’azzurra con il ...

La Juve Chiama - Darmian risponde : “Decido a fine stagione” : La Juve chiama, Darmian risponde: “Decido a fine stagione” Parte dai difensori di fascia la costruzione della nuova Juve. Con Lichtsteiner e Asamoah in partenza, c’è bisogno di giocatori in grado di sostituirli. E l’intenzione dei bianconeri è quella di puntare sugli italiani. Certo l’arrivo di Spinazzola, anche per Matteo Darmian sembra ormai solo questione […]

Rifiuti : disservizi a Gela - Procura apre inChiesta : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - La Procura di Gela (Caltanissetta) ha aperto un'inchiesta sui disservizi nella raccolta dei Rifiuti in città. Gli accertamenti preliminari, come spiega il Procuratore capo Fernando Asaro, sono stati delegati congiuntamente alla Compagnia della Guardia di Finanza e al N

Penna rosso sangue : Foucault e le morti fantasma dei giornalisti d’inChiesta : Un corpo esala l’ultimo respiro dopo un volo dal quarto piano; sullo sfondo un’inchiesta pesante; un telefono riporta una chiamata sospetta. Sono questi gli elementi che tessono il reticolo in cui è incastonato il mistero di Maksim Borodin, 32enne giornalista d’inchiesta, morto in ospedale domenica mattina dopo il volo dal quarto piano del palazzo in cui risiedeva. Dopo tre giorni d’agonia si sono spente le ultime speranze, mentre si riaccende ...

Borghi - Lega - : 'Ecco il minibond - per titoli di Stato di piccolo taglio. Al Governo con Chi ha il coraggio di rompere le regole' : Il deputato della Lega mostra un facsimile della misura economica identificata per contrastare i debiti dello Stato. Nel dibattito con l'imprenditore Sergio Bramini, coinvolto nel fallimento della ...

Il 'Vittorio Emanuele' Chiude la stagione di prosa : Gli spettacoli hanno registrato una media spettatori a recita di 618 presenze. Sono i numeri forniti dall'ente. La direttrice artistica della sezione prosa, Simona Celi insieme al Presidente Luciano ...