Champions Cup | la Roma sfiderà Tottenham | Barcellona e Real Madrid

International Champions Cup 2018 - il calendario completo del torneo : Ufficiali tutti gli incontri del torneo estivo: ecco dove e quando si giocherà. La Roma incontrerà nuovamente il Barcellona, per il Milan esordio con lo United. L'articolo International Champions Cup 2018, il calendario completo del torneo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FUT Champions Cup di Manchester : Falcon Msdosary incoronato vincitore : Tempo di alcune novità in ambito eSports e in particolare dedicate a FIFA 18 e a una delle ultime manifestazione che hanno per protagonista il franchise di EA Sports.Ecco il comunicato:Dopo un intenso weekend di sfide tra i migliori videogiocatori di FIFA 18 del mondo, Musaed "Falcon Msdosary" Aldossary è stato proclamato vincitore della FUT Champions Cup di Manchester, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup. Falcon MSDossary, giovane talento ...

FUT Champions Cup di Manchester fino al 15 aprile - i dettagli e come seguire l’evento in streaming : FIFA 18 Ultimate Team sarà ancora una volta protagonista nel prossimo fine settimana: a fare compagnia all'immancabile FUT Champions Weekend League ci sarà infatti la FUT Champions Cup di Manchester, l'evento che raccoglie tutti i maggiori esponenti del mondo degli eSports legati all'universo calcistico digitale in una competizione senza esclusione di colpi che permetterà a pochi fortunati (e abili, pad alla mano, ndr) di staccare un biglietto ...

Roma - in estate la volerà negli Usa per partecipare all'International Champions Cup : 'Essere considerati tra le squadre più importanti del mondo è un motivo di orgoglio. Tradizionalmente l'ICC e Relevent portano negli Stati Uniti e in tante altre parti del globo le più forti ...

Volley - Champions League : missione compiuta - Perugia alla Final Four. Challenge cup : trionfo Ravenna : ROMA - Perugia vola alla Final Four di Champions League. E' una sconfitta dal sapore dolce quella incassata dagli umbri in Siberia dove, nel ritorno dei Playoffs 6, il Lokomotiv Novosibirsk si impone ...

FUT Champions Cup : le qualificazioni di Manchester in diretta su Twitch e YouTube dal 13 al 15 aprile : Questo weekend a Manchester tornano in scena le FIFA 18 Global Series, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2018, il campionato mondiale del simulatore calcistico più venduto al mondo che si disputerà nel mese di agosto. I videogiocatori si sfideranno al Victoria Warehouse da venerdì 13 a domenica 15 aprile, ma saranno soltanto in otto per ciascuna console ad ottenere un biglietto per i Playoff in programma per nei prossimi mesi.Come dimostrato ...

Rugby - Champions Cup 2018 : il derby francese va al Racing 92 - con gli Scarlets passano anche le due irlandesi : Completati i quarti di finale della Champions Cup di Rugby: decimata la pattuglia francese, che contava su quattro formazioni, delle quali avanza soltanto il Racing 92, vittorioso nel derby in casa del Clermont per 17-28, restando anche l’unica delle squadre giunte seconde nella fase a gironi a passare il turno. In semifinale sfida agli irlandesi del Munster, che hanno vinto al termine di una sfida tiratissima contro i francesi del Tolone ...

EA Champions Cup Bangkok : in palio tre posti per i mondiali di FIFA 18! : Si disputerà nel fine settimana a Bangkok, in Thailandia, la EA Sports Champions CUP, torneo asiatico di FIFA Online 3 (la versione free di FIFA riservata al mercato orientale, in particolare quello cinese). In palio, oltre ad un montepremi di oltre 200.000 dollari (!!!) anche 6 posti per i play off di qualificazione alla FIFA […] L'articolo EA Champions Cup Bangkok: in palio tre posti per i mondiali di FIFA 18! proviene da I Migliori ...

Sono aperte le iscrizioni alla Quake Champions 2on2 Community Cup 2018 : Dopo il debutto nella scena italiana di ESL, Quake Champions fa il suo ritorno a suon di frag con una nuova serie di singole Cup. L'appuntamento sarà per diversi sabati nei mesi di marzo, aprile e maggio e Sono previsti diversi interessanti premi per chi ha abbastanza coraggio per accettare la sfida.Ecco qui le date, le tipologie di gioco e i regolamenti per entrare nel vivo dell'azione.Queste le date da segnare sul calendario:Read more…