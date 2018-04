Cervello | schizofrenia | trovate le aree coinvolte nelle distorsioni della percezione

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Una ricerca, pubblicata su “Neuroimage: Clinical“, condotta dal Centro per i sistemi di neuroscienze e cognitivi (Cncs) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) a Rovereto, ha trovato nell’insieme delletipiche. I risultati dello studio contraddicono la teoria finora più accreditata, secondo cui allucinazioni e alterazionisi originano nella corteccia frontale, l’area delche controlla le funzioni cognitive elevate come il linguaggio e la programmazione di azioni. Confrontando le immagini dell’attività delrilevate con la tecnicarisonanza magnetica funzionale in 94 persone sane e in altrettante affette dasi è invece rilevato che lecorteccia frontale non sono alterate, ma anzi avvengono alterazioni...