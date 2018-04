Centrodestra Veneto | segnali di rottura | a Vincenza salta candidato Brunetta | “Non

Centrodestra : Paroli (Fi Veneto) - partito unico non verrà deciso dai singoli : Padova, 11 apr. (AdnKronos) - “Non vorrei che chi persegue l’idea del partito unico lo facesse con l’idea di cambiare casacca senza nemmeno fare la fatica di cambiarla. Ho grande rispetto e stima dei nostri alleati di Lega, Fratelli d’Italia e NCI-UDC; in particolare in Veneto con gli amici della Le

Centrodestra : Paroli (Fi Veneto) - partito unico non verrà deciso dai singoli : Padova, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Non vorrei che chi persegue l’idea del partito unico lo facesse con l’idea di cambiare casacca senza nemmeno fare la fatica di cambiarla. Ho grande rispetto e stima dei nostri alleati di Lega, Fratelli d’Italia e NCI-UDC; in particolare in Veneto con gli amici della Lega stiamo lavorando positivamente sui comuni per le elezioni amministrative così come abbiamo lavorato positivamente ...

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del Centrodestra : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...