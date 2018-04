Centrodestra Veneto | segnali di rottura | a Vicenza salta candidato Brunetta | “Non vorrei

Centrodestra Veneto - segnali di rottura : a Vincenza salta candidato. Brunetta : “Non vorrei ci fosse una regia nazionale” : Che la rottura tra Forza Italia e la Lega Nord fosse nell’aria si era capito qualche giorno fa quando il segretario Veneto del Carroccio, Gianantonio Da Re, aveva incontrato Matteo Salvini al Vinitaly. Gli aveva chiesto il via libera ad andare per conto proprio, in vista delle elezioni amministrative previste il 10 e 24 giugno, in alcune realtà controverse. Il Centrodestra si è spaccato proprio a partire dal capoluogo berico. È stato ...

Centrodestra : Paroli (Fi Veneto) - partito unico non verrà deciso dai singoli : Padova, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Non vorrei che chi persegue l’idea del partito unico lo facesse con l’idea di cambiare casacca senza nemmeno fare la fatica di cambiarla. Ho grande rispetto e stima dei nostri alleati di Lega, Fratelli d’Italia e NCI-UDC; in particolare in Veneto con gli amici della Lega stiamo lavorando positivamente sui comuni per le elezioni amministrative così come abbiamo lavorato positivamente ...

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del Centrodestra : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...