Celta Vigo blocca Barcellona sul 2-2

Probabili formazioni Celta Vigo – Barcellona - 33^ Giornata Liga 17-4-18 : Si ritorna già a giocare in Liga Martedì 17 Aprile e la capolista Barcellona, dovrà andare nel non semplice campo del Balaidos contro il Celta Vigo. I blaugrana, dopo aver sconfitto il Valencia per 2-1, con il titolo sempre più vicino, devono ancora eliminare le scorie della bruttissima eliminazione in Champions League per mano della Roma del tecnico Di Francesco. Questa settimana, oltre a poter essere decisiva per i destini del ...

Liga - Celta Vigo-Siviglia 4-0 : Va detto comunque, per onor di cronaca, che in due occasioni si è superato Sergio Alvarez sulle sue conclusioni . I galliziani, invece, sono stati superlativi: hanno sofferto da squadra e affondato ...

Celta Vigo ko : l'Atletico vince e resta in scia al Barca : TORINO - Tutto facile per l' Atletico Madrid che, nel posticipo della 28/a giornata della Liga, batte in casa il Celta Vigo di Unzué per 3-0. Contro i galiziani sblocca il risultato Antoine Griezmann ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Celta Vigo - 28^ Giornata Liga 11-3-18 : L‘Atletico Madrid tenta di riprendere la marcia in Liga dopo lo scivolone nello scontro diretto con il Barcellona, sconfitti da una punizione gioiello di Lionel Messi. Gli uomini di Simeone ospiteranno al Wanda Metropolitano domenica pomeriggio l’ostico Celta Vigo. I Colchoneros hanno trionfato in Europa League e hanno già chiuso la pratica Lokomitiv Mosca all’andata, con un 3 a 0 senza storia, facendo passare la gara di ...

Probabili Formazioni Celta Vigo-Las Palmas - La Liga 05-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Celta Vigo-Las Palmas, 27^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: analisi e pronostico. La ventisettesima giornata della Liga si concluderà lunedì 5 Marzo con la sfida tra Celta Vigo e Las Palmas. Il Celta, in undicesima posizione, pensa a concludere al meglio la stagione, dopo aver conquistato 35 punti in ventisei giornate; punti che gli consentono di mantenere ancora aperto il discorso Europa League. Il ...