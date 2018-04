Cecchi | ‘Un rigore se c’è si dà anche al 94’ | Buffon e Benatia si vergognino’

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) Il noto giornalista Stefano, su “Radio Sportiva”, ha espresso la sua opinione sulle parole pronunciate dal portiere della Juventus Gianluigiriguardo alconcesso al Real Madrid nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League allo stadio “Santiago Bernabeu”: il giornalista ha detto la suasulla vicenda verbale che in settimana ha coinvolto il comico Maurizio Crozza e il difensore bianconero Medhi, parole inqualificabili Sulle dichiarazioni rilasciate dadopo il match di Champions League Real Madrid-Juventus,ha detto: “Capisco l’amarezza diper ilconcesso al Real a pochi secondi dalla fine, ma ilc’era; non era certamente uneclatante, clamoroso, ma il replay non mette in luce il contrario. Ripeto: capisco l'amarezza diper l’intervento dell’arbitro, che ha concesso ilal ...