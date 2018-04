Casting per un nuovo film - per un video musicale e alcuni spettacoli teatrali : spettacoli teatrali Si cercano attori e attrici residenti o domiciliati a Roma e dintorni e di età compresa tra i 20 e i 60 anni, per alcuni nuovi spettacoli teatrali come Il Favoloso Regno di Oz e ...

Casting per un nuovo film - per un video musicale e alcuni spettacoli teatrali : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per un nuovo film, un video musicale e alcuni spettacoli per il teatro. spettacoli teatrali Si cercano attori e attrici residenti o domiciliati a Roma e dintorni e di età compresa tra i 20 e i 60 anni, per alcuni nuovi spettacoli teatrali come Il Favoloso Regno di Oz e Alice nella Terra delle Meraviglie. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, ...

Casting a Modica e Ragusa per Montalbano : Si terranno giovedì 19 aprile a Modica e venerdì 20 aprile a Ragusa i Casting per nuovi volti per la fiction Il commissario Montalbano.

Casting per un film con Kasia Smutniak e un cast internazionale ma anche altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a casting e provini per un importante film di livello internazionale, ma anche per la selezione di attori e attrici nonchè di altre figure per interessanti e varie produzioni ed eventi. Prevista sempre la retribuzione. Le Perle delle Muse Per la nota agenzia Le Perle delle Muse si cercano steward per il 30 aprile per attività da svolgersi a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, ...

Temptation Island : aperti ufficialmente i Casting per il reality estivo : Se siete degli appassionati di reality e non vi stanca mai di vedere dei ragazzi piuttosto che delle ragazze ripresi da una telecamera 24 ore su 24 c’è una bella notizia per voi. Infatti il reality estivo di Canale 5 Temptation Island ha ufficialmente aperto i casting, come comunicato da una della autrici Raffaella Mennoia. L’autrice tv raffaella Mennoia su Instagram annuncia che sono aperti i casting di Temptation Island La didascalia ...

Bari - corteo di San Nicola : dal 19 aprile via ai Casting per figuranti e acrobati : ... le acrobate e performers Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini con le quali in passato ho condiviso numerosi progetti in tutto il mondo. Posso inoltre anticipare la preziosa collaborazione ...

Casting per un film di Francesco Mandelli e non solo : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare ai Casting e provini per un un film di Francesco Mandelli ma anche per un nuovo interessante film. Cabu Cabu Per la realizzazione di uno short film dal titolo Cabu Cabu e diretto da Matteo Silvan, si cercano attori e attrici per ruoli da protagonista. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di origine africana (ma non del Nord Africa-Maghreb) ...

Casting per Il Collegio - su RAI 2 - ma anche per un nuovo film e una web serie : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per Il Collegio, su RAI 2, una web serie, un nuovo interessante film. Una serie web Venerdì 13 e sabato 14 aprile a Palermo (presso la concessipnaria R.Star, Viale Michelangelo) si terranno i Casting per la web serie dal titolo A-live, diretto da Riccardo Cannella. In particolare si cercano 5 attori (2 figure maschili e 3 femminili), anche senza esperienza ...

Lodovica Comello incontra gli autori al Casting di 'Una canzone per me' : il videoriassunto - GUARDA : ... la ricerca, da parte della cantante friulana , di nuovi talenti che siano in grado di consegnarle il singolo perfetto, e nasce con l'obiettivo di far luce sul mondo degli autori, spesso in ombra ...

Casting di X Factor 2018 a Roma : come iscriversi per partecipare - quali canzoni preparare : I Casting di X Factor 2018 a Roma si terranno tra il 28 e il 30 aprile. Partono dalla capitale i Casting per la nuova edizione del talent show di Sky Uno e la prima tappa si terrà a Roma! Le date sono quelle del 28-29 e 30 aprile, la location è quella dell'Auditorium Parco della Musica. I Casting di X Factor 2018 sono aperti ai maggiori di 16 anni. I ragazzi di età compresa tra i 16 anni e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i ...

Casting per un importante film ma anche per un interessante video : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per un nuovo interessante film ma anche per un importante video. Per quanti supereranno le selezioni è sempre prevista la retribuzione. Un video Per la realizzazione di un video le cui riprese verranno effettuate il 20 aprile a Pisa, si cerca un attore (senza battute) di età compresa tra i 50 e i 55 anni. Gli interessati possono far riferimento al gruppo ...