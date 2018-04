Caso Cucchi | un carabiniere | Mi ordinarono di modificare la nota sullo stato di

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) Le notedi salute di Stefanonelle ore successive al suo arresto "sono state modificate" e almeno una su esplicita direttiva di alcuni superiori dei carabinieri. È quanto emerso oggi in aula nel corso del processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale, dalle testimonianze di due militari dell'Arma che alla caserma di Tor Sapienza ebbero cura dila notte del suo arresto nell'ottobre del 2009 e la mattina successiva, fino al suo trasporto in tribunale per l'udienza di convalida. "Mi chiesero di cambiarla, non ricordo per certo chi èma posso dire che si è trattato di un ordine gerarchico": così ha detto ai giudici Francesco Di Sano che assieme al collega Gianluca Colicchio ebbe in curala notte dell'arresto.Colicchio ha ricordato in aula perfettamente il report nel ...