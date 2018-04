Caso Alpi | si riapre l' inchiesta?

Omicidio Ilaria Alpi - la Procura presenta nuove intercettazioni si valuta riapertura del Caso : ROMA - NEL giorno dell'udienza davanti al gip di Roma per discutere della richiesta di archiviazione del caso , la Procura ha presenta to nuovi documenti inediti che potrebbero riaprire l'indagine ...

Alpi - nuovi documenti.Si riapre il Caso? : 13.10 nuovi documenti inediti potrebbero far riaprire l'indagine relativa all'omicidio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuta il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Si tratta di una serie di intercettazioni che risalgono al 2012 tra soggetti somali che in Italia parlavano della morte della Alpi e del cameraman. E la madre della giornalista, che tanto si è battutta in questi anni per la verità, ...