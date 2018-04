Casellati la carta per il governo | in pole per l' incarico esplorativo

Governo - la carta di Mattarella : mandato esplorativo. Prima scelta Casellati. Lei : “Se me lo chiede il presidente - ci sono” : Mattarella ha rovesciato la clessidra. Il tempo concesso ai partiti sta per scadere. Dalle nebbie si definisce sempre di più la linea che porta a tre strade possibili, su cui concordano i quirinalisti dei principali giornali. La Prima, quella più quotata: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda, in subordine: un pre-incarico al capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti. La terza, ...