Casapound tra manifestazioni pro-Assad ed anti-Boldrini

Un'altra bomba su Casapound : "Morte al fascista" : Ancora una volta, una bomba contro CasaPound. Nella notte ignoti hanno sganciato due molotov che sono esplose di fronte alla sede di Cp a Padova. A darne notizia sono gli stessi militanti del partito della tartaruga, che si è presentato alle elezioni proponendo Simone Di Stefano come premier. Sulle saracinesche della sede la scientifica ha rinvenuto poi scritte "con minacce di morte" contro i "fasci" padovani."Si tratta di un atto molto grave - ...

Casapound attacca l'amministrazione teatina : 'Sindaco e giunta dimettetevi tutti' : Nuovo striscione di Casapound Italia per denunciare l'inadeguatezza delle formazioni di entrambi gli schieramenti nella gestione di Chieti. 'Sindaco, giunta comunale e opposizioni: dimettetevi tutti', ...

Trento - ordigno rudimentale davanti alla sede di Casapound : danni all’entrata : Un ordigno rudimentale è scoppiato all’esterno della di CasaPound a Trento. La bomba, piazzata nella notte tra martedì e mercoledì, ha provocato danni all’entrata e alla serranda ed è stata accompagnata dalla scritta sul muro: “Unico voto utile, antifascismo sempre“. È la seconda volta in quattro anni che la sede del movimento di estrema destra viene presa di mira. Per il responsabile di CasaPound Trento si tratta ...

Delusione Casapound - soglia sfiorata : l'ultradestra resta fuori : Mentre scorrevano i dati sui monitor, nella sede nazionale di CasaPound, si è sperato per tutta la notte nella possibile impresa: avvicinarsi alla soglia di sbarramento del 3%. Eppure, escludendo ...

Da Casapound a Forza NuovaIl "femminismo" visto da destraDonne - il caso Carlotta Chiaraluce : Complementarietà tra i sessi e non opposizione: questo l'elemento discriminante tra i "femminismi" di destra e di sinistra. Da qui un modello di "donna italiana", legata tradizionalmente alla famiglia e ai figli

Da Casapound a Forza NuovaIl "femminismo" visto da destraEvita Perón come modello di donna : Complementarietà tra i sessi e non opposizione: questo l'elemento discriminante tra i "femminismi" di destra e di sinistra. Da qui un modello di "donna italiana", legata tradizionalmente alla famiglia e ai figli

Antifascisti in piazza contro Casapound Caos in strada - poi si scioglie il presidio : Il leader di CasaPound Di Stefano chiude la campagna elettorale in un locale. Protesta dei movimenti Antifascisti: bottiglie contro agenti e giornalisti poi la maggior parte dei manifestanti si allontana

Antifascisti in piazza contro Casapound Caos in strada - una parte lascia il corteo : Alle 20 è previsto l’evento di chiusura della campagna elettorale di CasaPound. In corso la protesta dei movimenti Antifascisti. Bottiglie contro agenti e giornalisti poi i manifestanti restano una cinquantina

Altra aggressione a Casapound : candidato bastonato nella notte : Un'Altra aggressione "antifascista". Ancora i bastoni, ancora la notte, ancora le violenze. Raffaele De Cataldis, candidato di CasaPound al Senato, nella tarda serata di ieri è stato circondato, aggredito e pestato da quattro ragazzi incappucciati armati di spranghe e bastoni.Si tratta del secondo caso in pochi giorni. Solo ieri notte un militare della Folgore e simpatizzante del movimento di destra è stato vittima di un ...

Casapound : "Travolgeremo la politica" : 20.21 "Entreremo in Parlamento e travolgeremo la politica italiana, abbiamo le idee e i contenuti. Uniti fino alla vittoria. Saremo inflessibili".Così il segretario nazionale di CasaPound,Di Stefano, alla manifestazione di chiusura della campagna ...

In treno ho incontrato uno di Casapound. E gli ho spiegato il fascismo : “Il fascismo ha fatto anche cose buone”. Non mi era mai capitato di sentirlo dire davvero! Dico dal vivo, a pochi centimetri da me. Un ragazzino con il giubbotto gonfio sul treno degli studenti che tornavano da scuola, in Brianza. – Tipo cosa? – Cose per gli italiani e non per gli stranieri. – Il fascismo non ha fatto cose per gli stranieri?? Al contrario! Nessuno aveva mai concesso una simile libertà allo straniero. No so te, ...

Elezioni - Berlusconi : “Nostra coalizione non avrà nulla a che fare con Casapound - né ora né dopo le elezioni” : “La nostra coalizione non ha nulla a che fare con Casapound, né con i loro programmi. Non avrà nulla a che fare con Casapound né ora né dopo’ le Elezioni’. Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante il forum Facebook-Ansa, rispondendo a una domanda sulla disponibilità data nei giorni scorsi da Salvini a fare un’intesa con Casapound L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Nostra coalizione non avrà nulla a che fare con ...

L’asse tra Casapound e Salvini imbarazza Berlusconi e alleati : CasaPound tifa per un governo «sovranista» a guida leghista. «Se ci porta fuori dall’euro e dall’Unione Europea e blocca l’immigrazione, siamo pronti a sostenerlo. Dovrebbe essere un governo che non ha Tajani premier e Brunetta all’economia, ma Salvini premier e un Bagnai all’economia», precisa Simone Di Stefano. Intanto per sostenere un esecutivo ...