Caritas | Incendio Via Marsala | nessuna risposta dal Campidoglio

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma – Monsignor Enrico Feroci, direttore delladi Roma ha parlato al Sir. In merito all’di ieri tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile nella cancellata esterna all’Ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ delladi Roma in via. La struttura esterna dell’ostello ha subito il crollo quasi totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori dellae’ stato ferito dalla caduta del materiale mentre soccorreva i senza dimora. E due occupanti delle baracche hanno riportato lievi ustioni. “Abbiamo segnalato la situazione ma dal Comune di Roma non arrivano risposte. Se non c’e’ sinergia e sussidiarietà, se non lavoriamo insieme, ognuno per le proprie competenze, non possiamo andare daparte. Da soli non ce la facciamo. C’e’ degrado per chi vive ...