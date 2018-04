CARCERE BOLLATE | RENATO VALLANZASCA CHIEDE LIBERTÀ CONDIZIONALE E' cambiato | qui

Renato Vallanzasca chiede libertà condizionale/ Tribunale Milano - equipe CARCERE BOLLATE : “è molto cambiato” : Renato Vallanzasca , la difesa chiede la libertà condizionale : ritorno in aula al Tribunale di Milano . carcere di Bollate , "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Da Rebibbia a Bollate - il bridge in CARCERE per insegnare ai detenuti il rispetto delle regole e per l'avversario : Un atout in più per i detenuti sul percorso di riabilitazione. La Federazione italiana gioco bridge, associata al Coni, ha dato il via a un corso di bridge dedicato ai detenuti del carcere di Bollate ,...