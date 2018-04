casertafocus

: CAPUA – Bilancio, Ricci accende la discussione: spero non sia l’ennesimo mercato di assessori a unire la maggioranza - casertafocus : CAPUA – Bilancio, Ricci accende la discussione: spero non sia l’ennesimo mercato di assessori a unire la maggioranza - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE – Mastroianni: arco e mercato, le colpe dei dirigenti. Bilancio? Chi non lo vota è fuori d… - casertafocus : CAPUA – La maggioranza non garantisce il numero legale nemmeno in conferenza dei capigruppo, i timori di Frattasi s… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Quindi la fotografia dell'Amministrazione Centore è chiara così come è chiara la geografia politica dei suoi Consiglieri, come sono altrettanto chiare le condotte di ogni singolo Consigliere in ...