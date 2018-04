Campione del futuro o pericolo Verstappen al bivio | a lui la scelta

Stadio Tomaselli - nota dell'assessore Campione : E' quanto si legge in una nota diffusa dall'assessore comunale allo Sport, Carlo Campione, dopo un incontro a Palazzo del Carmine, al quale hanno partecipato anche rappresentanti delle due discipline ...

Ciclismo femminile - Amstel Gold Race 2018 : Chantal Blaak in trionfo! La Campionessa del mondo batte le compagne di fuga Brand e Spratt. Settima Giorgia Bronzini : Splende l’arcobaleno sul traguardo dell’Amstel Gold Race femminile. La campionessa del mondo Chantal Blaak conquista la vittoria nella classica che apre il Trittico delle Ardenne. La 28enne olandese della Boels-Dolmans si è imposta allo sprint sulla connazionale Lucinda Brand e sull’australiana Amanda Spratt dopo un’azione di oltre 60 km, in cui era riuscita ad entrare anche la nostra Giorgia Bronzini, che ha chiuso al settimo posto. Ritmo ...

Angelo Cremone - Sardegna pulita - : «A Sarroch si faccia un'indagine epidemiologica mirata tra un Campione significativo della popolazione - ... : ... evidenziavano, presi singolarmente, questo o quel metallo tossico e cancerogeno, senza un minimo accenno alla pericolosità dell'insieme dei veleni respirati, dicasi per la Scienza Impatto Cumulativo.

Porto Sant'Elpidio. Attestato di merito al Campione del Mondo di Salsa Shine Vittorio Olivieri : ...hanno consegnato un Attestato di merito a Vittorio Olivieri che nel 2015 in occasione dei campionati mondiali che si sono svolti a Torino il 6 novembre ha conquistato il titolo di Campione del Mondo ...

L’ex Campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury tornerà a gareggiare il 9 giugno : L’ex campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury, tra i più famosi pugili degli ultimi anni che non disputa un incontro dal 2015, tornerà a combattere il 9 giugno contro uno sfidante ancora da annunciare. L’incontro si terrà a The post L’ex campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury tornerà a gareggiare il 9 giugno appeared first on Il Post.

Il Campione del mondo della 'Pizza classica 2018' è di Verona. Veneta anche la migliore pizza in teglia : È veneto il campione del mondo della pizza classica 2018: Stefano Miozzo, di Cerea (Verona), ha vinto il titolo al 27/o Campionato mondiale della pizza. Un'edizione da record, a Parma, con 773 concorrenti, oltre mille gare e 44 nazioni rappresentate.La gara della pizza classica ha avuto più di 400 partecipazioni in due giorni e Miozzo ('Al Borgo 1964') ha primeggiato con la 'Cortile dei nonni': coste, radicchio tardivo, piccione, ...

Lippi : i 70 anni del c.t. Campione del mondo : È l'uomo dei ritorni, Marcello Lippi da Viareggio, che il 12 aprile compie 70 primavere. Dicono che non si dovrebbe tornare nei luoghi dove si è stati felici. E lui è stato felice, eccome. Prima alla Juventus, dove ha vinto tre campionati, due "panchine d'oro" e una Champions league, la seconda e la più bella per la Signora. Poi in Nazionale, dove si è laureato campione del mondo nel 2006 e gli è stato ...

“È morto un Campione”. Calcio italiano in lutto. Addio a uno dei grandi simboli del nostro paese e dello sport : con la sua squadra fece la storia : Un grave lutto nel Calcio italiano. La notizia è circolata in queste ore e ha lasciato i tifosi e gli appassionati di pallone senza parole. Lui, infatti, è stato uno dei grandi campioni che ha fatto la storia del Calcio italiano, e non solo, anche perché legato a una delle tragedie più toccanti del nostro paese. La notizia della morte è stata comunicata dalla società granata attraverso il proprio sito: “È un periodo infelice ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Boxe - Emanuele Blandamura : “Voglio diventare Campione del Mondo per l’Italia - posso battere Murata!” : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita, l’incontro atteso per 20 anni e che si materializzerà domenica 15 aprile. Il 38enne friulano salirà sul ring della Yokohama Arena per sfidare Ryota Murata nel match valido per il Mondiale WBA dei pesi mesi: il pugile italiano punta a conquistare la cintura di fronte a 17000 spettatori che sosterranno il giapponese, alla prima difesa del titolo. Lele, partito alla volta del ...

Cherif 5 - la nuova stagione della serie Campione di Francia : In una Lione senza confini, sempre più emblematica dei problemi di tutta la Francia, si aggira per la sua quinta stagione Cherif. Al via da lunedì 9 aprile alle 21,00 in prima assoluta su Giallo (canale del Gruppo Discovery sul 38 del digitale) le nuove avventure del capitano della sezione omicidi Kader Cherif (Abdelhafid Metalsi) e della sua collega detective Adeline Briard (Carole Bianic). Cherif 5, anticipazioni Ora che vita privata e lavoro ...

Incidente in moto morto Michele Gardini Campione della Boretto Po : Un grave lutto ha colpito Boretto in provincia di Reggio Emilia. Michele Gardini ha sbandato con la sua Sukuzi mentre stava

Sarri e la media-punti del Bayern Campione : Il Napoli ha risposto subito, come in una lunga chat su whatsapp, alla tripletta e ai selfie di Dybala con i raccattapalle in tuta del Benevento. Lo ha fatto nel modo più sorprendente, quasi ...

Parigi-Roubaix - vittoria del Campione del mondo Peter Sagan : PARIGI - Il campione del mondo Peter Sagan ha vinto da grande campione l'edizione N. 116 della Parigi-Roubaix, la regina della classiche, precedendo in volata lo svizzero Silvain Dillier, suo compagno di fuga per lunghi km. ...