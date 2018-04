Campidoglio | Sperimentazione priorità semaforica tram

romadailynews

: Cinque Stelle in Campidoglio: parte la sperimentazione della priorità semaforica sui tram - FarodiRoma : Cinque Stelle in Campidoglio: parte la sperimentazione della priorità semaforica sui tram - SteCrocco : Campidoglio, sperimentazione priorità semaforica su tram - CinqueNews : Campidoglio, sperimentazione priorità semaforica su tram -

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma – È partita ladellasulle lineeche percorrono viale Trastevere, tra piazzale Flavio Biondo e piazza Giuseppe Gioachino Belli (linee 8-3). Il sistema, in base ai risultati ottenuti, sarà poi esteso e interesserà progressivamente diversi impianti semaforici. “È partita ladi semafori intelligenti lungo il tragitto delle linee3 e 8. In pratica all’arrivo delscatta il verde al semaforo. Lapermetterà di velocizzare il trasporto pubblico, evitando così lunghe attese. Anche con questa piccola novità miglioriamo la vita dei cittadini”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Riduciamo i tempi di percorrenza delper dareal trasporto pubblico locale. E rendere in questo modo il tragitto più veloce e confortevole per gli utenti. Questa è una prima. ...