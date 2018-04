Cambio di Stagione? E il malessere colpisce gli italiani Ecco come affrontarlo al meglio

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - la stagione della verità. Serve il Cambio di marcia per dare un senso all’avventura in Ducati : Jorge Lorenzo è ai nastri di partenza di una stagione quanto mai importante e delicata per la sua carriera. Il maiorchino, infatti, sta per dare il via alla sua seconda annata in Ducati e, mai come in questa occasione, la parola “fallimento” non potrà comparire nel suo bilancio. I motivi sono due, semplici e chiari: in primo luogo per la storia del pilota nato a Palma de Maiorca nel 1987, il secondo perchè il suo contratto, e il suo ...