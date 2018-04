Cade sul tombino | è in stato vegetativo | l' assicurazione di Roma non risarcisce

Giornalista muore Cadendo dal balcone : è giallo. Indagava sulle morti di mercenari russi in Siria : Un Giornalista russo, che stava indagando sulle morti di mercenari russi in Siria, è morto cadendo dal balcone del quinto piano del suo appartamento.L'incidente è avvenuto giovedì e il reporter, Maxim Borodin, è morto stamane in ospedale, riferisce il sito Novy Den. Le cause della caduta non sono molto chiare. Secondo quanto riferiscono alcuni media russi, che citano la polizia, la casa era chiusa dall'interno.A ...

BERLUSCONI INCIAMPA SUL PALCO E Cade DURANTE COMIZIO/ Video - come nel 2015 si ‘rialza’ e attacca gli avversari : Siria, BERLUSCONI INCIAMPA sul PALCO DURANTE il COMIZIO: “Serve un governo autorevole per mediare fra USA e Russia”. Video, fuoriprogramma per leader FI che poi scrive lettera al CorSera(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Armato di fucile si fa consegnare il denaro dal dipendente - poi fugge. AcCade alla Q8 sulla Lecce-Brindisi - : Un colpo messo a segno ai danni del distributore Q8 che sorge sulla statale che collega Lecce a Brindisi. Il territorio di competenza è quello di Trepuzzi. Un uomo col volto travisato da passamontagna ...

Consultazioni : pressato dalle sCadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Bce : aumenta l'incertezza sulla sCadenza dei programmi di acquisto di attività : ... e ritiene che l'impatto finale degli attriti commerciali sull'economia dell'eurozona dipenderà dall'entità dell'imposizione delle tariffe doganali.

Molestie - bufera sul Nobel : si dimette il capo dell'AcCademia di Svezia Sara Danius : Lo scandalo e' scoppiato lo scorso novembre, sull'onda del movimento #MeToo, quando un giornale svedese ha pubblicato le accuse di aggressione e Molestie sessuali da parte di 18 donne contro il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson che dal 1992 e' membro dell'Accademia svedese

La demolizione del silo in cemento è un flop. La struttura Cade sul lato sbagliato : il risultato è disastroso : Il video è stato girato a Vordingborg lo scorso 6 aprile, in Danimarca, durante la demolizione controllata di un silo di cemento. Ma qualcosa, nel progetto, non è stato calcolato correttamente. La struttura infatti è caduta in direzione opposta a quella prevista andando a distruggere parte di una biblioteca lì accanto. Il silo era alto più di 50 metri. Molti i danni ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito ...

730 - tutte le novità 2018 sulle sCadenze e le detrazioni : Sta entrando nel pieno della sua operatività la stagione dei dichiarativi 2018 relativi al periodo d’imposta 2017 e con riferimento al modello 730 la prima data da tenere presente sarà il prossimo 16 aprile (il 15 è domenica) a partire dal quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato che potrà essere consultato. Ricordiamo che il modello 730 (ordinario o precompilato) è rivolto ai lavoratori ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Martina Favaretto ancora sul podio! L’azzurra conquista il bronzo nel fioretto Under 17 : L’Italia conquista la 13ma medaglia ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona, grazie a Martina Favaretto, che si aggiudica il bronzo nel fioretto Under 17. La 16enne azzurra, dopo aver ottenuto l’argento tre le Under 20, sale così ancora sul podio. Le fatiche di questi due giorni intensi si sono però fatte sentire in semifinale. Favaretto si è infatti trovata di fronte ancora la giapponese Yuka Ueno, ma questa ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica. Cal Crutchlow vince - Marquez fa Cadere Valentino Rossi - Dovizioso settimo : Cal Crutchlow ha vinto a sorpresa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il pilota della Yamaha è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara pazza battendo Johanna Zarco, Rins su Suzuki completa il podio. Marc Marquez è arrivato quinto sul traguardo al termine di una rimonta incredibile ma si attendono sanzioni per la manovra scorretta operata su Valentino Rossi, caduto proprio per colpa sua e 19esimo al traguardo. ...

Giovane Cade dalle spallette sull’Arno a Pisa : non è grave : Un Giovane Pisano di 25 anni è precipitato stamani dalle spallette sull’Arno nel centro storico cittadino atterrando sulla soletta in cemento sottostante dopo un volo di alcuni metri. Il ragazzo e’ ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Non e’ ancora chiara la dinamica della caduta tuttora al vaglio dei carabinieri. Per recuperare il Giovane e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco ...

DIRETTA / Pisa Pro Piacenza (risultato finale 3-2) streaming video e tv : Decide Di Quinzio allo sCadere! : DIRETTA Pisa Pro Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I nerazzurri credono ancora nel primo posto(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:33:00 GMT)