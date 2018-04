Buche Masini | “Il neo assessore ha parlato di naturopatia…”

romadailynews

: @paolomasini (ex assessore Lavori Pubblici Roma) - #Buche #Roma - RadioCusano : @paolomasini (ex assessore Lavori Pubblici Roma) - #Buche #Roma -

(Di martedì 17 aprile 2018)Roma, l’ex: “Se una giunta che sbandiera l’onestà non fa i controlli e cancella anche quello che di buono era stato avviato in passato, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Il neohadi naturopatia…” Paolo, exai lavori pubblici del Comune di Roma con la giunta Marino, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sullea Roma e il presunto Piano Marshall della giunta Raggi. “Il dipartimento ai lavori pubblici è la centrale appaltante più grande d’Europa –ha affermato-. E’ vero che nel passato giravano un sacco di soldi, adesso le risorse sono sicuramente diminuite. Le grandi città europee hanno messo finanziamenti per rifare le ...