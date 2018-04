Brexit sta cambiando le alleanze in Europa

Ecco Not Tonight - il videogioco che offre un punto di vista satirico sulla Brexit : Immaginate un Regno Unito distopico, nel quale il dibattito sulla Brexit ha presto la piega sbagliata e i rappresentanti dell'estrema destra britannica hanno preso il controllo della nazione. PanicBarn ha appena presentato Not Tonight, un titolo satirico sulla Brexit che ha come sfondo la Gran Bretagna post voto nella quale i cittadini europei vengono esiliati o peggio, mandati ai lavori forzati.In Not Tonight, tutti i citaddini che hanno un ...

Manca un anno alla Brexit - cosa è stato deciso e cosa c'è ancora da fare : Il 29 marzo del 2019 il Regno Unito lascerà l'Unione europea. Sono stati trovati accordi tra Londra e Bruxelles ma su molti temi l'intesa è ancora lontana

Manca un anno alla Brexit - cosa è stato deciso e cosa c’è ancora da fare : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) La Brexit è al giro di boa. A 23 del 29 marzo del 2019 diventerà effettiva mentre esattamente un anno fa, il 29 marzo 2017, la premier britannica Theresa May ha chiesto l’applicazione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona con cui attivare la procedura per consentire al Regno Unito di uscire dall’Unione europea. I passi della Brexit A febbraio del 2016 l’allora premier britannico David Cameron ha ...

Scandalo Cambridge Analytica - parla la 'talpa' : “Così è stata influenzata la Brexit” : L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la cosiddetta Brexit, sarebbe uno degli eventi 'chiave' influenzato da Cambridge...

Brexit : Les Echos - anche Morgan Stanley si rafforza a Parigi e Francoforte : Parigi, 23 mar. (AdnKronos) – Dopo Goldman Sachs, Citi, Jp Morgan e Bank of America anche Morgan Stanley punta a rafforzare il numero dei propri dipendenti a Parigi e a Francoforte in vista della Brexit. A rivelarlo è ‘Les Echos’ sottolineando che la banca d’affari Usa guidata da James Gorman si appresterebbe a spostare circa 80 dipendenti nella capitale francese e circa 200 banchieri a Francoforte. Complessivamente, ...

Brexit - l’annuncio della Ue : «C’è il testo dell’accordo - ma resta il nodo Irlanda» video : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

