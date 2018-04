Brescia | rapina in villa con pistola | famiglia terrorizzata

Il procuratore capo di Brescia ha un figlio rapinatore : l'arresto di Buonanno Video : Guai per Tommaso Buonanno , procuratore capo di # Brescia : il figlio Gianmarco è stato arrestato per rapina a mano armata [ Video ]. Gli inquirenti sostengono che il 32enne abbia partecipato a un blitz, con altri due complici, a Zogno. La rapina a mano armata è stata compiuta a fine gennaio. Ad inchiodare Gianmarco Buonanno sono stati alcuni filmati. I Video ritraggono il trentenne con una mitraglietta in mano che minaccia i dipendenti del ...

Il procuratore capo di Brescia ha un figlio rapinatore : l'arresto di Buonanno : Guai per Tommaso Buonanno , procuratore capo di Brescia : il figlio Gianmarco è stato arrestato per rapina a mano armata. Gli inquirenti sostengono che il 32enne abbia partecipato a un blitz, con altri due complici, a Zogno. La rapina a mano armata è stata compiuta a fine gennaio. Ad inchiodare Gianmarco Buonanno sono stati alcuni filmati. I video ritraggono il trentenne con una mitraglietta in mano che minaccia i dipendenti del supermarket. Il ...

Santo Domingo - Bresciano ucciso dai rapinatori : la dichiarazione della nipote Video : Sono molti i casi in cui una semplice rapina si trasforma in un vero e proprio omicidio, in cui a rimetterci sono sempre gli aggrediti. In Italia abbiamo assistito a diversi episodi, che hanno messo ancora più in luce la necessita' di discutere a fondo di tutto ciò che riguarda l'autodifesa, perlomeno per quel che concerne il proprio ambiente domestico. Questa volta, le pagine di cronaca nera degli ultimi giorni vedono come protagonista Vittorio ...