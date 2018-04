Boxe | il ritorno di Tyson Fury | ecco il suo primo avversario

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) Non solo Joshua vs Wilder VIDEO. Tra i grandi eventi della #del 2018 è gia' in calendario ilsul ring di. L'imbattuto ex campione del mondo dei #pesi massimi non disputa un match ufficiale da quel celebre 28 novembre 2015 quando sul ring della Esprit Arena di Dusseldorf, battendo ai punti per decisione unanime Wladimir Klitschko, ebbe l'onore di indossare ben quattro cinture iridate: Super WBA, IBF, IBO e WBO, le stesse detenute oggi da Anthony Joshua. Dall'altare alla polvere Quel combattimento storico che doveva segnare la sua ascesa nell'Olimpo della, fu in realta' la sua 'maledizione'. Ad essere sinceri, il pugile britannico su 'vittima' della sfortuna, ma soprattutto dei suoi vizi: il 9 luglio del 2016 sarebbe dovuta andare in scena la rivincita con Klitschko, ma quell'incontro non si fara' mai. Il 24 giugnosi infortuna e la sfida ...