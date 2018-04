Borse positive | a Milano banche in rialzo

Borse asiatiche positive. Chiuse Shanghai e Hong Kong : ...le tensioni i segnali di dialogo tra Stati Uniti e Cina dopo la reciproca imposizione di dazi che sta facendo temere una guerra commerciale che potrebbe impattare negativamente sull'economia globale. ...

Borse europee positive in chiusura : Teleborsa, - Finale con il segno più per le principali Borse europee , mentre la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'S&P-500 che avanza dell'1,09%. Nessuna variazione significativa ...

Borse europee positive. Milano più incerta : Di un certo aiuto anche la revisione al rialzo del PIL USA, che conferma il buono stato di salute della prima economia al mondo. Dal fronte macroeconomico, da segnalare i positivi dati sull'...

Borse europee positive - a Milano corre Ferrari : Gli investitori, dopo le ultime settimane sull'ottovolante, iniziano a ipotizzare di dover fare i conti, nel corso del 2018, con un rallentamento dell'economia globale. A fine seduta Milano segna +0,...

Borse positive - Milano incerta con bancari : Le Borse europee proseguono il recupero avviato stamattina , grazie ad alcune ricoperture dopo le consistenti perdite archiviate la settimana scorsa, mentre si porta in rosso Piazza Affari , ...

Borse europee positive. Milano più prudente in avvio di settimana : Teleborsa, - Scatta il recupero dekle Borse europee nella settimana di Pasqua , dopo le consistenti perdite archiviate la settimana scorsa, mentre Piazza Affari resta più indietro , scambiando poco ...

Borse europee positive. In focus la Fed : Teleborsa, - Partenza al rialzo per le principali Borse europee che tentano un rimbalzo al forte calo della vigilia . Sul sentiment degli investitori prevale la cautela. Sullo sfondo, infatti, c'è l'...

Borse : trimestrali positive aiutano a schivare tensioni commerciali : 'I dazi Usa, le parole di Draghi e i dati macro statunitensi hanno per ora catalizzato maggiormente l'attenzione, ma non è da escludere con un lungo stallo della situazione politica italiana possa ...

Borse asiatiche positive grazie al sostegno di Wall Street : Teleborsa, - Finale al rialzo per le principali Borse asiatiche sostenute dai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti pubblicati venerdì, che hanno evidenziato un aumento dei posti di lavoro, ...