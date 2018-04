BORSA ITALIANA OGGI Milano news | Banco Bpm a +2 | 1% | Pirelli a -1 | 1% 17 aprile 2018

BORSA ITALIANA positiva con i bancari : FTSE MIB +0 - 47% : Nella lectio magistralis tenuta ieri per la celebrazione del trentennale della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco *ha affermato che, pur ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari - in arrivo tanti dati (17 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari continua a guardare ai 23.500 punti. tanti dati macroeconomici in agenda OGGI . Gli aggiornamenti sulle azioni più impor tanti (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 05:53:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura in pareggio - Moncler a -1 - 12% (16 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana guardando ai 23.500 punti. Non ci sono grandi dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:39:00 GMT)