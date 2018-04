Boom dei progetti blockchain nel 2017 | +73% | Ma l' Italia è in ritardo

“Alessia Mancini in studio? Saranno guai”. Isola dei famosi - finale Boom. Cresce l’attesa intorno all’ex naufraga - eliminata a sorpresa. Le sue rivelazioni pesantissime sul reality : Un risultato davvero sorprendente che ha completamente spiazzato molti spettatori, già convinti che la vittoria finale sarebbe probabilmente andata a lei, Alessia Mancini, una delle protagoniste assolute dell’edizione 2018 de L’Isola dei famosi sulla quale gli appassionati di scommesse avevano già iniziato a puntare forte in vista del verdetto finale. E invece, ecco che la favorita è tornata a casa a pochi giorni ...

Vino - continua il Boom dei ricavi del made in Italy : +6 - 5% nel 2017 - : Il mercato vinicolo italiano cresce ancora. Su l'export, +7,7 per cento, ma aumenta anche il consumo interno. Prospettive ottime anche per il 2018. E, su scala globale, il settore conquista i listini

“Fosse per me…”. Nadia Rinaldi ‘Boom’ contro Barbara D’Urso. Incalzata dai fan - l’attrice romana smaschera la regina di Mediaset e l’Isola dei famosi : Nadia Rinaldi si è di recente trovata al centro della bufera a causa di alcune situazioni che l’hanno vista coinvolta prima in Honduras e poi in Italia. Quando è esploso il canna-gate, Eva Henger ha puntato il dito contro Nadia Rinaldi affermando che lei aveva visto Francesco Monte e altri concorrenti fumare marijuana. Dopo essere tornata dall’Honduras è stata raggiunta da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia e in questa ...

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli ascolti con L'Isola dei Famosi - Boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Barracuda è il nuovo singolo dei Boomdabash : Claudio Bisio: arriva Saturday night live - SCOPRI In un mondo che non ha pace il testo esalta inoltre il successo di tutte quelle persone che con coraggio sono riuscite a riprendere in mano la loro ...

Musica - ecco 'Barracuda' - il nuovo dei BoomdaBash : inno alla lotta contro il bullismo : E' uscito su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica 'Barracuda', l'atteso nuovo singolo dei BoomdaBash in feat con Fabri Fibra e Jake la Furia. Barracuda è il ...

BELEN RODRIGUEZ / La foto dei 16 anni diventa un Boomerang : “La chirurgia fa miracoli!” e su Iannone… : BELEN RODRIGUEZ si racconta a Mattino Cinque e parla di Andrea Iannone; lo scatto social postato su Instagram quando aveva 16 anni però, cattura l'attenzione degli haters...(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Marijuana legale - il Boom dei coffee shop : Marijuana legale, il boom dei coffee shop Matrix spiega cos’è la “cannabis light”, che può essere venduta in Italia perché ha il THC meno concentrato. Continua a leggere

Marijuana legale - il Boom dei coffee shop : Dal prodotto in bustine sigillate agli infusi da preparare in casa, dai cosmetici ai semi, nei negozi dove si può acquistare cannabis "light" si vende di tutto e di più. Questo tipo di canapa , legale ...

Turismo - Pasqua : oltre 600mila camperisti in Italia - Boom nei prossimi ponti alla scoperta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - Techetechetè 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Montalbano 24.3% - Il Segreto 11.1%. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...