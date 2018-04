Bonucci | Juve campione d' Europa senza me? Sarebbe stato un colpo

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid-Juventus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘Tiki Taka’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

Juventus - Allegri/ Bonucci : "Avrebbe segnato uno tra Chiellini e Barzagli sicuramente..." : Juventus, parla Allegri: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 14:56:00 GMT)

Juventus-Milan - Bonucci festeggia e i suoi ex tifosi lo fischiano : meglio un’esultanza ingrata che il finto rispetto : Lo stacco imperioso in mezzo all’area, il colpo di testa vincente, il dito portato davanti alla faccia e l’esultanza sotto la curva. Al minuto 28 di Juventus-Milan è andato in scena uno spettacolo che all’Allianz Stadium hanno visto tante volte nel corso degli ultimi anni: Leonardo Bonucci che festeggia un gol, alla sua maniera. Solo che stavolta a doversi “sciacquare la bocca” erano proprio i tifosi juventini. E già bordate di insulti e fischi ...

Bonucci nello stadio della Juventus con la maglia del Milan : fa gol ed esulta : L'accoglienza dei suoi ex tifosi è stata tagliente: 'L'unico Leonardo che sposta gli equilibri era Da Vinci'. Per Leo Bonucci, il ritorno nello stadio della Juventus che lo ha visto trionfare per anni ...

Allegri : 'Bonucci in gol e vittoria alla Juventus : tutti contenti' : ... specialmente contro un Milan che anche stasera ha dimostrato di essere una buona squadra - ha detto il tecnico nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Siamo andati in ...

Juventus-Milan 3-1 : Cuadrado e Khedira risolvono nel finale - non basta il gol di Bonucci. Bianconeri +4 sul Napoli! : La Juventus ha battuto il Milan per 3-1 nel posticipo della 30^ giornata di Serie A. I Bianconeri hanno approfittato al meglio del passo falso del Napoli contro il Sassuolo (1-1) e ora hanno quattro punti di vantaggio sugli azzurri quando mancano otto turni al termine del campionato. I Campioni d’Italia tornano a respirare e possono affrontare con più serenità la super sfida con il Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions ...

Juventus-Milan 3-1 : Dybala - Cuadrado e Khedira stendono Bonucci : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...