BMW X5 | ci siamo quasi… tutto nuovo e anche Hybrid

(Di martedì 17 aprile 2018) Sembrerebbe non mancar poi molto alla presentazione delX5. I camuffamenti sono ormai leggeri e lasciano ben vedere quelle che sembrerebbero essere le linee definitive dell’auto. Le dimensioni sono generose, appena più grandi del modello attuale. Cambiano le proporzioni e gli sbalzi, cambia l’abitabilità interna. Sempre di altissimo livello la qualità. D’altronde la X5 deve rispettare una tradizione. E’ stato il primo Suv della casa Bavarese. Si è andando modificato nell’arco del tempo, evolvendosi e migliorandosi anno dopo anno. Ilmodello pur non abbandonando i concetti sposati per molto tempo, rende l’auto ancora più raffinata e meno “fuoristradista”. Fedele, si può dire, all’icona che incarna, ma ancora più comoda. Un’auto che può tranquillamente essere considerata auto di rappresentanza, tanto BMW ci ha ...