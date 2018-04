Bimbo malato di leucemia | i medici | ' Non c' è più speranza' Lui guarisce da solo

A Padova - dona un pezzo del suo fegato al figlio malato : il padre salva il Bimbo di 1 anno : Il figlio ha meno di un anno , è in fin di vita e ha urgente bisogno di un trapianto di fegato . La ricerca dell'organo risulta fallimentare, così si pensa a un dona tore vivente. I genitori del piccolo si propongono entrambi e alla fine la scelta ricade sul padre , che, dona ndogli il 25% del suo fegato , gli salva la vita. È accaduto a Padova , dove da vent'anni non si eseguiva un intervento simile. Si legge sul Messaggero:Non ...

Alfie Evans come Charlie Gard/ Londra - Alta Corte autorizza a staccare la spina al Bimbo malato : Alfie Evans come Charlie Gard , l' Alta Corte di Londra autorizza a staccare la spina al bimbo di 20 mesi, affetto da un male incurabile, contro il parere dei suoi genitori(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:42:00 GMT)

Alfie Evans - Alta Corte di Londra autorizza a staccare la spina al Bimbo malato : Un nuovo caso Charlie Gard scuote le coscienze dei britannici. Un giudice dell’Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici a staccare i macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie Evans, bimbo di 21 mesi ricoverato all’ospedale pediatrico di Liverpool per una malattia neurologica degenerativa e molto invalidante che non è stata del tutto diagnosticata. La decisione va contro il volere dei genitori del bimbo, Tom Evans e Kate James, entrambi ...