BIANCA ATZEI Ecco perché ha vinto la sua Isola dei Famosi 2018!

VINCITORE ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi ha vinto? Nino Formicola! BIANCA ATZEI seconda : Chi ha vinto ISOLA dei FAMOSI 2018? VINCITORE Nino Formicola! Bianca Atzei al secondo posto. Quarto posto per Francesca Cipriani, terzo posto per Amaurys Perez(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:30:00 GMT)

BIANCA Atzei/ L'incontro con Mamma Gemma - sarà la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2018? : Bianca Atzei, la cantante ha già vinto il suo reality? Sente infatti di aver raggiunto il suo obiettivo e cioè quello di arrivare all'ultimo atto da protagonista. (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 00:12:00 GMT)

Isola dei famosi - BIANCA ATZEI : crollo finale e testa a Max Biaggi. Proprio durante l’ultimo giorno in Honduras - la cantante non è riuscita a trattenersi e ha detto delle cose che lasceranno un segno profondissimo. Lacrime di commozione per lei e per i telespettatori : È febbre da finalissima, e i sondaggi in corso stanno animando il pubblico dell’Isola dei famosi per provare ad indovinare il vincitore. Intanto, però, oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time. Per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare ...

Isola dei Famosi : BIANCA ATZEI scrive una lettera a Max Biaggi : Bianca Atzei verso la finale de L’Isola: la lettera per Max Biaggi E’ appena andata in onda l’ultima puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza sono stati mostrati gli ultimi momenti passati dai naufraghi in Playa Dos. Difatti, come tutti sapranno, giorni fa hanno lasciato definitivamente l’Honduras per fare ritorno in Italia ed affrontare così la finalissima prevista stasera alle 21.30 su ...