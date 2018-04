Berlusconi e la strategia dell' alleato utile

Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi hanno una cosa in comune (e non è la strategia comunicativa) : Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio hanno una cosa in comune e non è la strategia comunicativa o la tattica politica. Ad accomunare i due leader di M5s e Fi è lo stile: entrambi, infatti, scelgono le cravatte firmate Maurizio Marinella. Lo racconta l'imprenditore napoletano ospite a "Un Giorno da Pecora"."Di Maio non è mai venuto nel mio negozio, ma so per certo che gli sono state regalate tantissime mie cravatte. Specie dopo ...

La strategia di Berlusconi per essere riabilitato in politica : Silvio Berlusconi vuole essere riabilitato in politica e ha già una tappa e una data: il 12 marzo, stando a quanto riferisce oggi Il Corriere della Sera, l'istanza è stata depositata alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Milano. Il Cavaliere punta a "rientrare in politica per correre di nuovo ad eventuali elezioni". Un obiettivo decisivo per il leader di Forza Italia perché ...

Berlusconi ai giudici : "Riabilitatemi". La strategia per correre di nuovo alle elezioni : Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha chiesto ai giudici la riabilitazione, come consente il codice penale dopo tre anni dall’esecuzione della pena. A riportarlo è Il Corriere della Sera...

La strategia di Berlusconi per essere riabilitato in politica : Il Cavaliere punta a 'rientrare in politica per correre di nuovo ad eventuali elezioni'. Un obiettivo decisivo per il leader di Forza Italia perché 'gli consentirebbe di potersi candidare di nuovo ad ...

La strategia di Berlusconi per essere riabilitato in politica : Silvio Berlusconi vuole essere riabilitato in politica e ha già una tappa e una data: il 12 marzo, stando a quanto riferisce oggi Il Corriere della Sera, l'istanza è stata depositata alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Milano. Il Cavaliere punta a "rientrare in politica per correre di nuovo ad eventuali elezioni". Un obiettivo decisivo per il leader di Forza Italia perché ...